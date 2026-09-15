Operación Cazador y aspersión con drones son algunas de las propuestas de seguridad de Andrés Julián Rendón para el Gobierno nacional

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se reunió este martes 15 de septiembre en la Casa de Nariño con el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López; el secretario general de la Presidencia, Carlos Andrés Ríos Puerta, y la cúpula militar y policial, para presentar cuatro propuestas de seguridad dirigidas a enfrentar las estructuras criminales que operan en el departamento.
El encuentro arrancó con un diagnóstico crudo sobre la situación de seguridad de Antioquia, donde los enfrentamientos entre grupos armados en distintas subregiones han dejado en medio del fuego cruzado a la población civil.
Explicando esto, informó que “hoy 80 de cada 100 homicidios que toman lugar en Antioquia ocurren en la zona rural, por cuenta del accionar criminal de los grupos armados organizados. El crimen que toma lugar en los conglomerados urbanos es de otra dimensión, de otras características”.
Solo este fin de semana, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Segovia elevaron alertas por desplazamientos de familias en veredas del Nordeste antioqueño, a raíz de amenazas y restricciones impuestas por esos grupos.
“Nosotros estábamos exhibiendo la problemática de inseguridad que tenemos. Es muy difícil pretender que en un mes largo que lleva este gobierno se pueda resolver el desastre que se tejió en materia de inseguridad en los últimos 4 años, en los que les dieron salvoconducto a los criminales para aterrorizar a los antioqueños y colombianos, para dejar enriquecer a los grupos armados organizados y para hacer tanto daño. No solo expusimos eso, sino que nos atrevimos a plantear soluciones”, señaló el gobernador al cierre del encuentro.
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