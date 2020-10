Antioquia declaró por segunda vez este año la alerta roja debido al aumento de la ocupación de camas UCI por el incremento de casos de coronavirus. La primera vez que fue emitida la medida fue el pasado 30 de julio, cuando los contagios estaban en pleno ascenso.

“Hemos tomado la decisión de declarar la alerta roja porque en el Área Metropolitana la ocupación de camas UCI ha estado cinco días consecutivos por encima de 80 %”, expresó el gobernador en rueda de prensa. Gaviria añadió que la medida se tomó luego de una reunión de dos horas con expertos y miembros de su gabinete.

El gobernador también dijo que esta declaración no es igual a la presentada en julio, pues ahora no hay cuarentena y hay que tener más cuidado. “En la anterior alerta, el sistema no estaba tan preparado, como hoy. Pero en esa ecuación se continuaba en cuarentena. Hoy, con la economía abierta, tenemos más niveles de contagio que en la situación anterior”.

Publicidad

Tal como lo había anunciado El Colombiano en días pasados, el departamento se encontraba en la zona límite. El pasado jueves, 15 de octubre, la tasa de ocupación de camas UCI se ubicó en un preocupante 80,15 %. Sin embargo, los indicadores bajaron un poco los días siguientes. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aclaró en su momento que no todas las 937 camas con que cuenta el departamento están ocupadas con pacientes covid. En detalle, aclaró, solo 340 están asignadas a personas con la enfermedad.

¿Qué viene?

El gobernador anunció que se suspenden servicios no urgentes en centros de salud para atender a pacientes Covid o con situaciones graves de salud. Es decir, quedan aplazadas las cirugías o procedimientos que puedan generar que el paciente llegue a una cama UCI.

A comienzos de la otra semana, dijo Gaviria, dará a conocer el aumento que se haga de UCI en estos días. Ahora hay el doble que cuando empezó la pandemia, precisó. “Iremos aumentando gradualmente: 5, 10, nuevas camas. Le iremos informando a la opinión pública”.

Otro factor importante mencionado por el gobernador fue la celebración de Halloween que se viene. “Quiero apelar a la responsabilidad de los antioqueños, que tengan la responsabilidad de cuidarse... desafortunadamente no es momento para celebraciones en casas o urbanizaciones con niños. Tenemos que proteger a los niños. No deben hacerse fiestas de Halloween, como en otros años”.

Publicidad

Frente a esta decisión, dijo Gaviria, se tomarán medidas en acuerdo con el Gobierno Nacional. Si bien se le preguntó si podría haber cuarentena o cierre de municipios para ese fin de semana, fue enfático en que las medidas serán anunciadas en su momento.

Según las últimas cifras de la Gobernación de Antioquia, en el departamento se han presentado, en lo que va del año, 147.450 casos de covid 19. De ellos, 3.224 permanecen activos y 2.911 personas han fallecido.

La primera alerta roja

Antioquia ya tiene antecedentes en esta medida durante la pandemia. El pasado 30 de julio, la Gobernación declaró la primera alerta roja hospitalaria luego de registrar 75 % de ocupación de camas UCI durante tres días seguidos.

“En el momento que Antioquia tenga un porcentaje ocupacional superior a 85 % corresponderá decretar una cuarentena de, al menos, siete días consecutivos”, advirtió en ese momento el gobernador (e) de Antioquia. Esta situación no se ha presentado, pero el departamento está a la espera de las medidas que el gobernador pueda tomar.