Alerta por desplazamiento en Antioquia: 19 familias huyeron de Remedios y llegaron a Segovia

La violencia en zona rural de Remedios, en el Nordeste de Antioquia, obligó a decenas de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en municipios vecinos. Segovia ya ha atendido a 19 familias, conformadas por 38 personas, entre ellas 10 menores de edad, que salieron de sectores rurales de Remedios ante el deterioro de las condiciones de seguridad. Lea más: ¿Habrá respuesta luego de 30 años? UBPD rescató tres cuerpos en Apartadó, Antioquia La cifra fue entregada por Diego Montoya, secretario de Gobierno de Segovia, quien explicó que la administración municipal viene recibiendo a familias desplazadas y activando diferentes mecanismos de atención para quienes llegan al territorio. “Hay más inseguridad, y además se han reportado amenazas y homicidios que agravan la situación de orden público en ese territorio”, explicó el funcionario.

Montoya señaló que entre las personas que han llegado hay familias que requieren alojamiento y alimentación, mientras que otras cuentan con familiares o redes de apoyo en Segovia y han optado por permanecer en lo que se conoce como autoalbergues. La respuesta de la Alcaldía, en esos casos, también ha incluido gestiones para facilitar el transporte y permitir que las familias puedan llegar hasta los sitios donde cuentan con algún tipo de respaldo.

Segovia se convirtió en uno de los principales puntos de llegada

La cercanía entre los dos municipios ha convertido a Segovia en uno de los principales destinos para quienes decidieron salir de las veredas afectadas. Información conocida durante los últimos días había advertido inicialmente sobre la salida de alrededor de 14 familias de las veredas Chorro de Lágrimas y Puente Bagre, quienes se trasladaron hacia Segovia después de hechos violentos y denuncias de amenazas. Entérese: Racha terrorista contra sedes de Fuerza Pública: van 12 atacadas por retaliaciones al nuevo gobierno A raíz de esa alerta, las autoridades comenzaron a verificar el número exacto de personas y las circunstancias que provocaron su salida. Después aparecieron reportes sobre otras comunidades rurales y sobre familias que también habrían buscado refugio en Medellín. Una de esas denuncias señaló la salida de familias de sectores como Los Machetazos, Matuna, El Aporreado, El Diamante y El Río, con personas que habrían llegado tanto a Segovia como a la capital antioqueña. Por ahora, las cifras pueden variar mientras las autoridades terminan de establecer cuántas familias abandonaron sus comunidades y cuáles fueron las rutas que tomaron. Uno de los hechos recientes que elevó la preocupación en el territorio fue el asesinato de William de Jesús Giraldo, comerciante y líder comunitario de Remedios, ocurrido en medio de un escenario que las autoridades todavía investigan.

Después de este homicidio, habitantes de la zona denunciaron situaciones de intimidación y restricciones a la movilidad que habrían incrementado el temor entre las comunidades. También se conocieron denuncias sobre controles y retenes atribuidos por pobladores a grupos armados ilegales. La situación también ha llamado la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos, como Indepaz, que han advertido sobre hechos de intimidación, controles armados y afectaciones a la población civil en esta zona del Nordeste antioqueño. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: