“Un afectuoso saludo para Joan Montes, nuestro candidato a la Alcaldía de Caucasia. Me da mucho pesar no poderlos acompañar en este momento, pero tengo, no solo a Caucasia, sino al Bajo Cauca en mi corazón”, aseguró Pérez en su saludo.



El Tribunal Administrativo de Antioquia dio cinco días, a partir de la notificación del auto, para que la Registraduría y Montes se pronuncien sobre la situación y así el tribunal decidir si aplica la medida cautelar que dejaría a Caucasia sin alcalde electo así sea de forma temporal.