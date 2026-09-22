Al menos siete heridos deja grave accidente de bus en Santa Fe de Antioquia

Un grave accidente se registró este martes en la mañana en la vía al mar, con un balance parcial de siente personas heridas.

El hecho sucedió entre Santa Fe de Antioquia y el sector Manglar, en el municipio de Giraldo, occidente del departamento. Allí, un bus de la empres SotraUrabá, que realiza recorridos entre esa región y Medellín, se volcó cayendo a un abismo

Personal de Tránsito de Santa Fe de Antioquia monitorea la vía para facilitar la circulación de ambulancias y otros vehículos con lesionados.

Así mismo, la concesión vial y otras autoridades hacen presencia en el sitio, donde se realizan labores de rescate y extracción de personas heridas.

NOTICIA EN DESARROLLO