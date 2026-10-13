Fatal puente festivo en las vías de Medellín y Antioquia: hubo 14 muertos por accidentes

Las autoridades viales de Medellín y Antioquia mostraron su preocupación por los 14 casos de muertos en accidentes de tránsito que se presentaron en los corredores viales durante este puente festivo. Además, también encontraron que tres personas conducían bajo los efectos del licor. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, durante este festivo ocurrieron tres muertes en los corredores viales de la capital antioqueña, siendo uno de ellos el informado el pasado domingo, cuando una peatón murió arrollada por un bus de servicio público en el nororiente de la ciudad.

Durante los tres días, solo en la capital antioqueña se contabilizaron 291 accidentes de tránsito de todo tipo, entre los que se incluyen los lesionados y los que son solo daños. No se tuvo reporte de si se encontraron conductores alicorados en las vías. Entérese: Segunda adulta mayor que muere arrollada por una moto en Medellín en menos de una semana En Antioquia, según la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, se informaron de 11 fallecimientos en las vías, incluyendo el de un motociclista en Cocorná y un vendedor ambulante que se cayó de un bus intermunicipal en Rionegro. El organismo de tránsito de los principales corredores nacionales informó que se presentaron 29 siniestros que dejaron, además, un balance de 35 personas lesionadas durante estos casos. La mayoría de ellos fueron llevados a centros asistenciales. Le puede interesar: Vendedor ambulante muere en la autopista Medellín-Bogotá: habría caído de un bus en Rionegro Además, se efectuaron controles en estos corredores nacionales y departamentales y allí se practicaron 184 pruebas de embriaguez, de las cuales tres resultaron positivas, procediendo con la inmovilización de los vehículos y la imposición de las sanciones a los conductores.

Pero la labor no solo se enfocó en la operatividad. Según esta seccional de tránsito, se hicieron 59 campañas de sensibilización en los 21 tramos viales que tienen a su cargo, con el fin de generar conciencia vial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Hacemos un llamado a todos los actores viales para que respeten los límites de velocidad, eviten conducir bajo los efectos del alcohol y adopten comportamientos responsables en las vías”, expresó el comandante de la seccional de tránsito en Antioquia, coronel Eduar Ramiro Mejía Lozano. Preguntas frecuentes