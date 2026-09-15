Una abogada y un policía, en la mira del FBI por filtrar información contra la red de narcotráfico Los del Dorado

Una abogada colombiana y un policía son buscados por el FBI al ser señalados de entregar información clasificada a integrantes del grupo delincuencial Los del Dorado, una organización delincuencial dedicada al lavado de activos del tráfico de cocaína para el Clan del Golfo y con más de 44 propiedades avaluadas en 22.000 millones de pesos.
Según El Tiempo, la mujer, identificada con las iniciales A. G., habría filtrado información a los miembros de esta organización de los procesos que se les llevaba en su contra. Aprovechando sus habilidades profesionales, incluso habría pedido dinero a miembros de esta estructura para anular un proceso ante la Fiscalía. Para ello habría solicitado 700 millones de pesos.