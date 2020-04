Abecé de la segunda fase de cuarentena

En una alocución al mediodía de ayer, el gobernador Aníbal Gaviria reiteró los lineamientos y señaló que la reactivación de los nuevos sectores será de manera gradual y segura, para garantizar que quienes se reincorporan no representen riesgo para ellos y su núcleo familiar.

Turnos escalonados

Para evitar grandes concentraciones en el sistema de transporte y otros lugares del Valle de Aburrá, las autoridades y los gremios económicos acordaron que las empresas de los sectores exentos de restricciones a partir de hoy coordinen la implementación de tres horarios escalonados para sus empleados.

La decisión fue liderada por la Gobernación y determinó horarios escalonados así: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.- 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Las empresas con horarios nocturnos podrán operar sin problema.

Por su parte el Metro de Medellín anunció que, pese a que dispondrá de toda su flota, solo permitirá un aforo de pasajeros del 35 % para cuidar la salud de todos los viajeros. Además está en marcha la estrategia de señalizar los pisos para promover el distanciamiento.