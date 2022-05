Pero el voz a voz fue más fuerte en Villa Turbay. No hubo panfletos ni sujetos armados recorriendo las calles. Comentarios entre los vecinos que llegaron a los comercios , hicieron que la comunidad se atemorizara y prefiriera encerrarse, pese a la promesa de garantías de las autoridades de que nada iba a pasar.

“ Se le mandaron los comunicados a los líderes a través de WhatsApp y luego se empezaron a ver algunos hombres diciendo que tenían que cerrar, que no se debía ver gente en la calle o se debían someter a las consecuencias”, dijo un líder de uno de los barrios de esta comuna del oriente de Medellín.

Dicen que el voz a voz es la mejor forma de hacer publicidad. Y esta estrategia, apoyada con difusión de información a través de WhatsApp fue clave para generar terrorismo en seis barrios de la parte alta de la comuna 8 (Villa Hermosa) , quienes vivieron en carne propia los estragos del paro armado del Clan del Golfo, cerrando del todo sus negocios. En otros sectores de Medellín también hubo intimidaciones, pero el miedo no los frenó del todo.

“Acá no se vio un panfleto, no se vio nada raro, pero los comentarios de la gente generaron mucho temor entre la comunidad y con lo que estaba pasando más arriba, todo se cerró”, relató un residente de este barrio.

Pero esta soledad duró hasta el sábado, cuando los delincuentes, por medio de otro panfleto, permitieron que las comunidades pudieran ir a las tiendas a abastecerse, aunque sin permanecer mucho tiempo en las calles.

“Mandaron un panfleto por WhatsApp donde decían que los negocios debían abrir durante un rato, como para que la gente tuviera lo necesario, y luego debían cerrar”, expresaron desde Villatina.

Los habitantes de los sectores afectados destacaron que el transporte público, al menos las rutas integradas, siguieron movilizando a las personas durante estas jornadas de miedo. “Si no fuera por el Metro, no nos hubiéramos podido transportar porque los chiveros no subían y los taxis, menos”, relató uno de los habitantes afectados.

Miedo sí, cierres no

En otras zonas de injerencia del Clan del Golfo en Medellín, como son San Antonio de Prado, Belén Rincón y La Colinita, sí hubo intimidaciones y hasta algunos tiroteos, situación que si bien no cerró los negocios, hizo que la gente prefiriera resguardarse en sus casas y el transporte pasara tan esporádicamente como en los tiempos de aislamiento estricto por la pandemia del covid-19.

“Se vieron algunos muchachos pasar por las calles, en motos para arriba y para abajo, tratando de mostrar que eran de los ‘Gaitanistas’, pero nada más. Pero la gente prefirió no salir y los buses pasaban cada media hora, cuando normalmente lo hacen cada cinco minutos”, dijo un líder del barrio El Limonar, de San Antonio de Prado, uno de los fortines de esta estructura en materia de entrenamiento delincuencial.