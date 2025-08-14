Una pareja de hermanos habría asesinado a ‘Peio Neio’ en Envigado; ya están presos

El crimen que la semana pasada conmovió a la comunidad de Envigado comienza a esclarecerse. La Fiscalía General de la Nación logró la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los hermanos Mateo y Santiago Cañas Cano, señalados como presuntos responsables del homicidio de Gustavo Alberto Tamayo Arcila, ampliamente conocido en el municipio como ‘Peio Neio’, un popular y querido habitante de calle.
El cuerpo sin vida de ‘Peio Neio’, de 55 años, fue hallado el pasado 2 de agosto de 2025 en la quebrada La Ayurá, a la altura del barrio El Salado. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Además, el cuerpo presentaba una herida con arma cortopunzante y tenía una cuerda amarrada en el cuello. Inicialmente, se habría intentado simular que la muerte fue un suicidio.