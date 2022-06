Por los lados de la Asamblea de Antioquia pasa algo similar al Concejo. Los apoyos se dividen entre los dos candidatos o la indecisión y tampoco se ve una posición de bancada estricta en las colectividades. El diputado Luis Eduardo Peláez reflexionó sobre este tema y dijo que muchos, no solo diputados sino también ciudadanos en general, han decidido irse por el secretismo para la segunda vuelta, porque no van a votar con la convicción que deberían hacerlo. “Uno cuando se siente orgulloso del voto, lo canta, pero estas dos campañas tienen cosas muy complejas y se merecen que todos nos vayamos a las urnas en secreto. No se merecen el orgullo de cantar el voto con ilusión o esperanza. Se merecen más ir a las urnas con lo mismo que estamos sintiendo los ciudadanos: con miedo de lo que puedan perder”, explicó Peláez.