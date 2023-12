La ANI, entonces, decidió no recibir la Unidad Funcional 2 y exigirle a Covipacífico garantizar una solución que permitiera entregar este corredor tal cual consta en el contrato, es decir, a doble calzada en su totalidad.

Resulta que en julio, cuando estaba pactado por contrato la entrega de la Unidad Funcional 2, entre Camilo C y el intercambiador vial de Titiribí, un tramo de vía que de 13,2 kilómetros de doble calzada, la concesión Covipacífico quedó debiendo un pedazo de más de 300 metros entre el K17+025 y el K17+495 donde a finales de febrero de este año ocurrió una emergencia que afectó la estabilidad en el terreno en el sector de la quebrada El Líbano.

La concesión puso en marcha una medida temporal: construyó un bypass con todas las especificaciones técnicas para unir el intercambiador de Camilo C, el Túnel de Amagá y el intercambiador de Titiribí y planteó como solución definitiva la construcción de un túnel falso.

Pero a la ANI no le sonó esa solución y en octubre pasado aseguró que haría cumplir a rajatabla las condiciones del contrato que no implicaban, bajo ninguna circunstancia, recibir un pedazo de vía que no estuviera a doble calzada, por lo que en vísperas de acabar el año, y pese a que desde hace 10 meses los túneles y la vía están listos, el corredor sigue cerrado.