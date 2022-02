El drama de tener un familiar desaparecido, la angustia indecible que genera, no deja vivir tranquilos a amigos y familiares de 26 personas que salieron de sus casas y aún no regresan; 23 en 2021 y 3 en 2022. La cifra obedece a Medellín y, aunque parezca fría, encierra el dolor de un fenómeno que no cesa en la ciudad y en municipios aledaños.

Solo la semana pasada se difundieron avisos de cinco mujeres desaparecidas en el área metropolitana. Dos de ellas eran adolescentes, ambas de 14 años y habitantes del barrio Olaya, comuna 7, Robledo. Aunque aparecieron con vida y ahora se les están restableciendo sus derechos, son casos de un mal que muchas veces termina en tragedia.

EL COLOMBIANO se comunicó con las familias. Una de las menores de edad está en un hogar de paso. Al parecer, se fue de la casa luego de un altercado familiar. De la otra no contaron los detalles.

Una situación similar padeció Tatiana Cataño la semana pasada. Su hija Salomé, adolescente también, fue reportada como desaparecida. La encontraron días después, en buen estado de salud y sin problemas.

Esos finales, sin embargo, no deben restar gravedad al problema. Muchas veces son producto de difíciles relaciones familiares, abuso o acoso dentro del entorno familiar o, incluso, presiones de grupos armados, de acuerdo con los expertos en el tema.

En 2021, según la Alcaldía de Medellín, se reportaron 326 casos de desaparición en la ciudad. De ellos, 185 eran mujeres y 141 hombres. Del total, 282 aparecieron con vida y 21, desafortunadamente, fueron encontrados muertos. De los casos de 2021 todavía hay 23 activos.

El último reporte da cuenta de que en enero de este año se han denunciado 40 desapariciones. En 35 de ellas las personas aparecieron con vida, pero hay tres que no han sido halladas y dos que fueron encontradas sin vida.

El caso más sonado es el de Érica Pérez, una mujer de 37 años que desapareció, en circunstancias aún por esclarecer, el pasado 7 de febrero. Una semana después, el 14, fue encontrada sin vida en el río Medellín. “Fue una muerte demasiado injusta, porque era una persona completamente inofensiva. Cualquiera puede dar fe de eso, una persona inofensiva, una mujer luchadora, una mujer que tenía demasiadas responsabilidades, un hermano y un hijo a cargo. Es imperdonable lo que le hicieron”, dijo en su momento a este medio su prima, Bibiana Orozco.

Hay varios datos que llaman la atención. El primero, que sean más las mujeres desaparecidas que los hombres, como reveló la alcaldía. El segundo, la frecuencia con que se da el fenómeno en menores de edad. Según cifras de Medicina Legal, en 2020, por ejemplo, se reportaron 47 desapariciones de mujeres menores de edad solo en Medellín, frente a 35 de mayores de 18 años. Hay que aclarar que las cifras de Medicina Legal son independientes a las de la alcaldía y no coinciden entre sí, aunque ayudan a dar un panorama del problema.