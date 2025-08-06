Un día como hoy 8 de agosto

HACE 20 AÑOS: UN MILLÓN DE PERSONAS VIERON DESFILAR A 203 SILLETEROS Los silleteros convocaron este año un millón de personas a su desfile. Desde las carrozas llovieron pétalos que engalanaron el asfalto. Así culminó una versión más de la Feria de las Flores. HACE 50 AÑOS: “NO HE CUMPLIDO MI TAREA, NO PUEDO DECLARARME SATISFECHO” El presidente Alfonso López Michelsen se puso a la cabeza de los inconformes, y sostuvo que no se siente satisfecho con lo realizado por su gobierno hasta que no cierre la brecha que separa a “las dos Colombias’’, y los campesinos e indígenas tengan un tratamiento igual.