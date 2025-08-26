Un día como hoy 27 de agosto

HACE 20 AÑOS: JUGADA MAESTRA DE TELMEX EN TELECOM La multinacional mexicana Telmex aportará US$4.000 millones de dólares a Telecom, entre ellos, US$3.300 millones de dólares para el pago de las mesadas a 16.300 pensionados y para cubrir otras obligaciones de la vieja Telecom, a cambio del 50 por ciento más una acción de la empresa estatal. HACE 50 AÑOS: REBELIÓN DE GENERALES El comandante del tercer cuerpo del ejército argentino, general Carlos Delia Larroca, envió un radiograma al titular de la fuerza, teniente general Alberto Laplane, advirtiéndole que su permanencia al frente del arma pone en peligro la Estabilidad constitucional. Peligra el gobierno de María Estela Martínez