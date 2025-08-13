Un día como hoy 14 de agosto

HACE 20 AÑOS: ESTRELLA, LA TIGRESA DE BENGALA FUE OPERADA La intervención quirúrgica a que fue sometida ayer Estrella, la tigresa de bengala, en el Centro de Veterinaria y Zootecnia del CES, fue exitosa. El procedimiento por medio de laparoscopia para extraerle sus ovarios y el útero es poco común en animales silvestres. HACE 50 AÑOS: PACTO DE NO AGRESIÓN ANTE RUMORES DE GUERRA El acuerdo de no agresión entre Chile, Perú y Bolivia fue concretado ante insistentes rumores de guerra. Estos se volvieron habituales en Chile poco después del derrocamiento del presidente Salvador Allende y la asunción del poder por las fuerzas armadas..