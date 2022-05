La viruela humana es una enfermedad que se erradicó en 1979, ese año apareció el último caso, y no hay que preocuparse de que regrese porque la viruela del mono (monkeypox) es una infección diferente, por otro virus distinto.

Por contacto

De los casos reportados no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica de esta enfermedad y se ha detectado principalmente (aunque no en exclusiva) entre hombres que tienen sexo con otros hombres, pero hay que aclarar que puede darle a cualquier persona (ver Ayuda). “La identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual”, precisó la OMS.

¿Y la inmunidad qué?

Quienes están vacunados contra la viruela podrían tener inmunidad cruzada, dice el doctor Carlos, cercana al 80 u 85 %, pero hay que tener en cuenta que la vacuna se dejó de aplicar en los años 80, así que solo la tendrían los mayores de 40 años. “Realmente las personas que de una u otra manera, ya sea por vacuna, por infección, se expusieron, no son tantos, porque eso fue hace mucho tiempo”.

Entonces, la población debajo de los 40 no recibió la vacuna y el virus no ha estado presente en países no endémicos, Colombia por ejemplo.

Publicidad

Los endémicos son Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.

Los Centros para el Control y Prevención de enfermedades de EE. UU. (CDC) explican en su página web que no hay tratamientos específicos para monkeypox, no obstante los brotes pueden controlarse con medicamentos que están en el mercado y que han demostrado ser efectivos contra la enfermedad.