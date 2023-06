Urgencias, en colapso ante la falta de entendimiento

Los profesionales en salud coinciden en que las urgencias deben tener un respiro. El doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, expone una propuesta: “Es muy importante que reactivemos los servicios de atención por consulta externa de enfermedades crónicas no trasmisibles, con el fin de liberar a los servicios de urgencias de la atención de estos pacientes que, si estuvieran adecuadamente tratados, no presentarían descompensaciones de sus enfermedades de base”.

Luis Felipe Duque Sierra, médico especialista en Medicina de Urgencias de la Universidad CES, afirma que “menos del 5% de los pacientes que llegan a urgencias requieren una intervención inmediata que les salve la vida. Entre un 15 y 20% tienen condiciones graves y alta probabilidad de complicaciones. Aproximadamente otro 30% son pacientes con condiciones que deben ser manejadas hospitalariamente, pero que no son críticas”. Como explica, el indicador para definir una urgencia es: “Que la vida del paciente esté amenazada o tenga una condición tiempo dependiente, que pueden ser causas médicas o traumáticas, como un infarto cerebral, un síndrome coronario agudo, una infección grave o lesiones por accidentes y armas blancas o de fuego”.

El panorama es preocupante, más con los porcentajes altísimos que se presentan de enfermedades mentales en el país. La escasa acción con estos pacientes ha hecho que la congestión en urgencias sea cada vez mayor. “Esta situación debe llevar a las autoridades de salud, tanto del orden nacional como regional y local, a incentivar la oferta de servicio de urgencias psiquiátricas, tanto por agentes privados como por agentes públicos y oficiales. De igual manera se debe reactivar la atención adecuada y oportuna por consulta externa de psiquiatría (...) Así mantendríamos la funcionalidad laboral y familiar de estos pacientes”, expresa Valdivieso.

Dicha oferta no satisface las reales necesidades de los pacientes. “La hospitalización en salud mental no genera muy buenos rendimientos financieros para las instituciones, por el simple hecho de que estos pacientes no requieren mayores exámenes o medicamentos”, recalca el especialista en Medicina de Urgencias.