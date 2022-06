Y en redes han creado revuelo. Han sido tendencia en Twitter, han generado debates y muchas personas pertenecientes a la comunidad científica, sobre todo a la astrocientífica y aeroespacial, han denunciado que esta agencia no debe portar este nombre y han sido bloqueados en redes por la misma página de la Agencia cuando denuncian. Hay, incluso, una cuenta en Twitter llamada “¿Colombia tiene agencia espacial?, con el usuario @AgenEspacialCol, que busca “recordarte que Colombia no tiene una Agencia Espacial desde que entró en vigor el tratado sobre el espacio ultraterrestre (OST) en 1967”.

La clave está en el nombre: al llamarse “Agencia de Colombia”, pueden confundir a las personas ya que, como explica Luz Ángela García, miembro de la National Space Society Colombia, “ una agencia, por su naturaleza misma, debe estar respaldada por el Gobierno , debe ser una cuestión Estatal que en este caso no se cumple”.

Esta autodenominada Agencia Espacial de Colombia, AEC, en inglés Colombian Space Agency, dice tener más de cuatro años de constitución y celebran que en 2018 fueron nombrados miembros oficiales de la Federación Astronáutica Internacional, pero ellos no tienen derecho a tomar decisiones, firmar o participar en eventos en nombre del país, aunque ya lo han hecho . Solo este mes de mayo pasado participaron de la Conferencia Global sobre El Espacio para los Países Emergentes 2022, GLEC2022, en representación de Colombia.

Colombia , a diferencia de Estados Unidos, China, India, Rusia, Venezuela, Perú, Argentina, y muchos otros países del mundo, no tiene una agencia espacial estatal que represente al país en temas aeroespaciales. Aún así, si usted busca en google o en redes sociales “Agencia Espacial de Colombia”, sí aparece una entidad bajo este nombre.

¿Quiénes y por qué crearon la AEC?

En su página, la autodenominada Agencia cuenta que el equipo está formado “por organismos interdisciplinarios de diferentes sectores económicos como el Departamento Nacional de Planeación, la Bolsa Mercantil de Colombia, la Embajada de Francia y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC, entre otros”.

Su fundadora es Pilar Zamora Acevedo, una abogada con experiencia en empresas como la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo Nacional de Ahorro y el BID. Aún así, Zamora no tiene experiencia científica en el campo, anuncian varios en redes. Luis Miguel Molina, instructor de la Corporación Cipsela, añade que “esto es delicado, no porque personas en otras áreas no puedan participar, sino porque se requiere alguien que conozca lo que pasa con estos temas alrededor del mundo”.

Además de Pilar, otros que conforman la junta directiva son Gustavo Gaviria, de Visión de Valores; Germán Puerta, divulgador científico que no es astrónomo; Gautier Mignot, embajador de la Delegación de la Unión Europea en México, entre otros.

¿Por qué un nombre es problemático?

El presidente de la National Space Society Colombia (Ver abajo), el coronel Raúl E. Gutiérrez, ya ha explicado, cuenta García, que “no es correcto nombrar a una iniciativa privada como agencia porque esto tiene otro carácter jurídico”.

Colombia sí tiene, desde 2006 una Comisión Colombiana del Espacio, CCE, pero este es solo un órgano “intersectorial de consulta sin capacidad ejecutiva, personal o presupuesto propio”, explica Gutiérrez en su Twitter.