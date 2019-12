Un baño al año no hace daño, muchos sí

Cada mañana Cleopatra se sumergía en baños de leche de burra y miel, a los que agregaba agua de azahar y manzanilla. Lo dice el Papiro de Ebers, uno de los tratados médicos más antiguos, pero si quiere más detalles del ritual no debe viajar más de dos mil años atrás. Basta con que siga en sus redes a la cantante Mariah Carey, que se precia de practicarlo, o a Gwenyth Paltrow que narra a sus seguidores cómo se relaja en las noches con baños de sales de magnesio. A estas celebridades, que publican en redes sociales las maravillas de sus rituales de aseo, la revista The New Yorker las llamó este año las Bathinluencers.