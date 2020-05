El aislamiento por la emergencia no solamente ha obligado a las personas a estar en casa, también a estar bajo la presión de una pandemia. En el trabajo a distancia, las personas se están enfrentando a nuevas situaciones en sus hogares que aumentan los niveles de estrés y ansiedad y que pueden provocar cambios de sus comportamientos. Hay que prestar atención.

Brotes estresantes

Por otro lado, la pandemia y la cuarentena han sido experimentos en todo sentido. “En el cerebro, es como si nos despertáramos un día en una zona de guerra sin entrenamiento ni habilidades, y nuestros cerebros no están lidiando bien con eso”, dijo David Rock, fundador y CEO del NeuroLeadership Institute para la cadena CNBC a finales de abril.

Aunque muchos casos son reales, durante esta temporada Núñez también ha atendido pacientes con ideas de catastrofización, esa tendencia a generalizar lo malo; y a personas con percepción negativa de autoeficacia, cuando se argumenta tener problemas de concentración, no alcanzar las metas del día o pensar que no se duerme bien.

Para el psicólogo esto puede afectar no solo el rendimiento, la calidad de vida y la personalidad, sino que también están en juego los vínculos afectivos y emocionales como ser padre, hijo o esposo. No tener interacción social puede agravar y “afectar el equilibrio emocional” dentro del círculo familiar.

Sea eficiente

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en su portal teletrabajo.gov.co, publicó una serie de consejos para trabajar en casa sin excederse. Entre las recomendaciones para mejorar el rendimiento menciona una buena planificación de actividades. Es necesario no mezclar responsabilidades domésticas con el trabajo, priorizar tareas y cumplir objetivos. Finalmente, recomienda alejarse de distracciones –como las redes sociales– y hacer pausas activas de 10 a 15 minutos, cada dos horas.

Respecto a esto, el doctor en educación Josué Carantón Sánchez recomienda rutinas de ejercicio o practicar la meditación. Incluso, durante la pausa activa o los momentos de descanso, dice que es bueno aprovechar las obligaciones de la casa, como cocinar o darle vuelta a los niños. También se refiere a practicar algo de arte: “Ver o hacer pintura, escuchar o hacer música, escribir o leer libro, pueden ser actividades claves para generar tranquilidad”.

Adaptarse a esta modalidad no es fácil para empresas ni trabajadores. Todos están experimentando. Pero lo que todos coinciden es no olvidar que la casa es el hogar para compartir en familia, no la oficina de trabajo..