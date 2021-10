A su vez, la psicóloga Mariana Restrepo Restrepo añade que, para los niños, la timidez puede ser una herramienta protectora porque los vuelve más analíticos, con mayor capacidad de escucha y conciencia a la hora de tomar decisiones. “En una sociedad donde las redes sociales nos llevan a un gran exhibicionismo, ser tímido ayuda a no exponerse tanto, (...) a evitar discusiones y preservar las relaciones al ser menos conflictivos”.

La timidez no es mala en sí misma. Sin embargo, cuando paraliza al pequeño, interfiere con su expresión y expansión, lo bloquea, interrumpe su desarrollo y no le permite desplegar todo su potencial se convierte en un asunto que hay que tratar.

Los orígenes de la timidez

¿Qué hacer?

Para ayudar a un niño tímido se requiere del apoyo de los padres, profesores y en muchas ocasiones la intervención de un psicólogo.

La actitud de los padres es decisiva. “Un niño al que permanentemente se le está regañando o criticando porque no cumple con los estándares que se esperan de él, puede volverse retraído o tímido. Los padres y cuidadores deben tener aceptación, una valoración incondicional del niño. No forzarlo a ser sino permitirle ser”, afirma Julián Velásquez y añade que “en un ambiente donde no lo fuerzan, donde se pueda expresar en forma espontánea y tranquila según su naturaleza, el niño puede desplegarse”.

Es importante buscar espacios donde tengan pares con intereses similares de forma que puedan sentirse cómodos. Los padres deben estar atentos para identificar los lugares que les proporcionan seguridad, confianza, disfrute y motivación, y les permiten desarrollar adecuadamente sus recursos de socialización