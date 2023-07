Tiktoker lleva 298 días sin una gota de champú; el resultado dejó sorprendidos a muchos usuarios

El joven cuenta que su decisión para no lavarse el cabello con champú la tomó progresivamente. Este proceso le llevó 4 años adaptarlo a su vida cotidiana. Expresa que por su abundante cabellera le generaba mucha inseguridad la sensación que dejaba su cabello graso cuando no lo lavaba un día. Desde ese momento, tomó la decisión primero no lavárselo un día; luego, tres días; luego, una semana, hasta que llegó al punto de no someter su cabello a productos para el cuidado capilar.

Al comienzo, narra que mientras se hace la transición de no aplicarse champú, sufrió demasiada comezón en su cuero cabelludo, sin embargo, expresa que ha sido la mejor decisión que ha tomado. En sus palabras, el tiktoker comenta “el pelo ha conseguido encontrar su identidad, ya no tiene ningún esclavista, ninguna gente externa que le diga lo que tiene que ser”.