Arcene es el nombre de una localidad al norte de Italia con 4.636 habitantes y cuando “mi padre, que viajaba mucho, conoció ese lugar, decidió llamarme así, además era una forma de honrar a mi abuelo materno que se llama Carlos Arsenio”, cuenta Arcene del Socorro Fernández García, educadora en el Centro de Diagnóstico y derivación de la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín.

Para ella su nombre es único y le gusta, aunque reconoce que “de niña no me agradaba, ya que no le encontraba significado...