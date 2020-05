¿Le preocupa la técnico-mecánica? Resuelva sus dudas

Sin multas, pero...

Debido a la restricción para salir a las calles, el Gobierno Nacional expidió el decreto 426 fechado el 26 de marzo de 2020 en el que suspendió los trámites de documentos de tránsito incluyendo, entre otros, el certificado de revisión técnico-mecánica y de gases. Esta medida facultó a los ciudadanos para movilizarse en sus vehículos aun en caso de tener el documento vencido. Por lo tanto, los organismos de tránsito quedaron inhabilitados para expedir comparendos y retener automotores por esta razón, bien sea de forma presencial o electrónica a través de las cámaras de foto detección.

Así que si está en la lista de quienes tienen el certificado tecnico-mecánico con la fecha de expiración de estos días de cuarentena puede moverse en su carro sin ningún problema.

En la fecha está la clave, en tanto esta posibilidad no es para todos, y ahí es donde debe poner cuidado.

La medida no cobija a quienes dejaron vencer el documento antes de la fecha estipulada. “Si fueron o son sorprendidos por las autoridades con la técnico-mecánica vencida antes del 23 de marzo recibirán la multa, tasada en $438.900 pesos y el pago debe hacerse completo porque no hay descuento del 50 % por los cursos pedagógicos, aunque hay acuerdos de pago directamente con la secretaría de movilidad. Todo esto porque aún no están habilitados los centros de reconocimiento de conductores para realizar el trámite de los cursos y para esta apertura aun no hay una fecha determinada, estamos a la espera de las nuevas medidas del Gobierno”, afirmó Gustavo Álvarez, docente en los cursos para remediar comparendos.