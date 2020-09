De unos años para acá, los medellinenses se han visto seducidos por los municipios cercanos y los han elegido como alternativa para vivir. Los constructores lo percibieron y empezaron a trabajar en proyectos para atender esa creciente demanda, primero en el Oriente y ahora en el sur del Valle de Aburrá.

Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, considera que sigue habiendo una inclinación muy grande por el Oriente cercano, no obstante, reconoce que se ha incrementado el interés por los municipios de la zona sur. “Aunque hoy no podríamos estar hablando de un cambio de tendencia, no sé si es porque se trata de un periodo muy corto”, precisa.

Así mismo, señala que de los municipios del sur del Área Metropolitana, particularmente Envigado siempre ha tenido una participación importante en la actividad edificadora e inmobiliaria, y que de unos cinco a siete años para acá se ha presentado un boom constructivo en Sabaneta y también resalta que Itagüí, desde hace unos dos o tres años, ha comenzado a tener un buen desarrollo en estos segmentos, al igual que empieza a suceder con Caldas y La Estrella.

“Después de que Medellín comenzó a mostrar ciertas restricciones desde la normatividad urbanística, se catapultó de forma relevante al norte y al sur, lo que conllevó a que, si bien Envigado y Sabaneta tenían un crecimiento interesante, el resto de municipios empezaran a avanzar mucho en actividad edificadora, y de manera paralela se fueron viendo beneficiados por obras como la Distribuidora Sur, La 77 Sur y otros trabajos de conectividad, que resultaron determinantes para esos proyectos inmobiliarios; mientras que en vivienda campestre algunos sectores de Sabaneta y, en menor proporción, otros de Caldas y La Estrella han tenido ofertas en esa línea, pero no de la misma forma que Envigado, con espacios ideales y representativos como los que brinda el Alto de Las Palmas y la Loma del Escobero, que también se ha caracterizado por esta clase de opciones”, explica Estrada García.

Envigado y Sabaneta

Eliana Ospina Escobar, directora del Departamento Administrativo de Planeación de Envigado, asegura que “desde la administración municipal, y teniendo como ruta de navegación el plan de desarrollo, se genera la articulación con instrumentos de planificación que se traducirán en proyectos con características claras entre la diversidad natural y urbana; en tanto que principios como la proximidad y la conectividad se convertirán en aspectos fundamentales para dinamizar la escena urbana a través de la mixtura de usos (comercio, servicios, residencial), combinando espacios culturales con escenarios para el arte, la recreación y el deporte, potenciando el encuentro ciudadano y la cohesión social”.

De igual manera, afirma que Envigado le apunta al fortalecimiento de la movilidad sostenible y la renovación urbana, para generar mayor espacio público, equipamientos colectivos y la recuperación de zonas verdes que, sumado a la mezcla sana de usos, favorecerá el asentamiento de actividades económicas, tal como las relacionadas con la economía de la cultura, la creativa y la industria 4.0.

Según Ospina, actualmente se encuentran diversas opciones inmobiliarias (con unas 6.131 unidades de destinación), tanto urbanas como rurales, que se ajustan a los gustos y capacidad adquisitiva de quienes quieran vivir o invertir en Envigado.

Por su parte la Alcaldía de Sabaneta señala que allí, el metro cuadrado oscila entre $4.600.000 y $6.500.000 y destaca algunas ofertas en proyectos nuevos como Ciudadela Paraíso, Monte Flor, Monte Azul, Amonte, Kamelot y Prestige.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, José Daniel Restrepo, Sabaneta cuenta con tres estaciones del Metro, con rutas alimentadoras hacia las veredas y la parte céntrica. Además trabaja en la ampliación de la carrera 43 y tiene ingreso por la avenida Las Vegas y la Regional. Así que pese a la alta densidad poblacional, cuenta con los medios de transporte público necesarios y también incentiva el uso de medios alternativos como la bicicleta.

Ofertas urbanas y campestres

En cuanto a las opciones urbanas y campestres en el sur del Valle de Aburrá, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia revela que hay bastantes alternativas en esa zona. Según Galería Inmobiliaria, están disponibles 195 proyectos nuevos y los valores por metro cuadrado dependen de aspectos como los acabados, las áreas y las ubicaciones, entre otros.

En el caso de Caldas, Itagüí, La Estrella y Sabaneta –para apartamentos nuevos en estrato 3–, el valor promedio del metro cuadrado está entre $2.988.785 y $3.554.354. Para el estrato 4, en esta misma tipología, el valor oscila entre $4.272.917 y $5.103.510; en tanto que para los estratos 5 y 6, solo en Envigado, los valores están entre $5.935.754 y $5.986.731, respectivamente (ver gráfico).

Con respecto a las ventas, Estrada sostiene que en vivienda nueva, durante abril y mayo –en plena cuarenta estricta–, se redujeron más o menos 30 %; en junio llegó al 90 % de lo que se vendía normalmente, en tanto que en julio subió más. Para agosto se calculan cifras similares al mismo periodo de 2019, sin embargo afirma que en materia de vivienda hay recuperación de la demanda.

“En cuanto a usada, las encuestas de percepción que tenemos con nuestros afiliados dan cuenta de que ellos sienten que el mercado se está moviendo: los clientes están llamando y se están visitando las propiedades, aunque posiblemente sí está más lento el cierre de los negocios. Así que la demanda continúa, se estabilizó y si a esto se le suman las bajas tasas de interés existentes y las ayudas que ha ofrecido el Gobierno Nacional, todo esto ha conducido a que no haya disminución en los precios”, concluye el gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia .