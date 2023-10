La plataforma de streaming Start+, anunció el regreso de la aclamada serie de comedia original Only Murders in the Building, con su cuarta temporada. La historia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez , producida por 20th Televisión, y bastante aclamada por la crítica desde que culminó su tercera temporada, llega a su fin.

Only Murders in the Building es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, el creador de “This Is Us” (disponible en Star+) Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

También puede leer: ¿En cuánto están los tiquetes y hospedajes para viajar al concierto de Karol G en Medellín?

La tercera temporada encuentra a Charles, Oliver y Mabel (interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) investigando un asesinato en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su prematura muerte. Con la ayuda de la coprotagonista del espectáculo Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío se embarca en su caso más difícil hasta el momento, mientras su director, Oliver, intenta desesperadamente montar su espectáculo de nuevo.

Además de la cuarta temporada de la importante serie, los usuarios también podrán encontrar en la plataforma de Star+, la primera, segunda y tercera temporada.