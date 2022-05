“Fui a Cali porque allá estaba el cirujano que más barato me cobraba; llegué casi muriéndome. Ya no me importaba nada. Dejé varias cosas listas, por si me moría. La verdad, quería morirme. Quería entrar y morirme en ese quirófano y que me ahorraran el trabajo de tener que suicidarme. De las dos formas iba a ganar: si me moría o si, al quitarme las prótesis, mejoraba mi salud. Ya era miserable vivir así”. — Margarita Castillo Velásquez

Como muchas mujeres, Angelly llenó un vacío literalmente: implantó en sus senos dos bolsas de silicona que, además, le hacían presión al estar sobre sus órganos vitales. “Eventualmente no me dejaban espacio ni para respirar”. Se los puso cuando tenía 18 años, en 1997, y estuvo feliz, tranquila, hasta que se los tuvo que cambiar y comenzaron algunos problemas leves. Luego, con el parto de su hija —que fue físicamente demandante—, Angelly colapsó, casi muere.

“La razón por la que decidí ponerme los implantes la recuerdo muy bien. Tenía 18 años y una madurez mental terrible y me sentía incompleta. Creía que las prótesis me iban a completar, desde niña veía la publicidad que me hacía sentir así. Qué irónico que lo que me completó en ese momento casi me quita la vida después”, dice.

Margarita dejó de comer y de dormir y los síntomas aumentaron al punto de que viajó a varias ciudades del país buscando con reumatólogos, endocrinólogos, traumatólogos, radiólogos, “pero nadie me decía qué tenía, mis estudios salían bien, solo me daban medicamentos, morfina en vena que todavía tengo para el dolor y los médicos, al verse frustrados, me decían que era mental o emocional”.

Linfoma anaplásico de células grandes es un tipo de tumor maligno que se relaciona con los implantes. Según Alfre Patrón, no es un cáncer de seno, “es un tumor maligno asociado al tejido que se forma alrededor del implante, a esa cápsula”. No solamente ocurre en la cápsula de los implantes de mamas. También se ha relacionado con la texturización del implante (o los implantes rugosos y con textura que pretendían evitar la contractura capsular o que el implante se moviera de lugar), que tiene prevalencia en los casos encontrados con respecto a las cápsulas lisas.

La cantidad de síntomas que se pueden asociar a distintas enfermedades y la fortaleza de una industria millonaria han impedido que se declare esta enfermedad. Pero existen estudios, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó un artículo en la revista científica Plastic and Reconstructive Surgery en el que dictamina que desde 1960 se reportó la relación entre implantes y enfermedades sistémicas, incluidas las autoinmunes, como el linfoma anaplásico de células B grandes, o el síndrome de Asia, aunque para entonces no se llamaban así.

¿Explantarse es la solución?

Como no hay nombres aprobados, no hay causas determinadas, no hay síntomas claros, no hay pruebas ni diagnósticos, tampoco hay tratamientos ni curas. Lo que algunas mujeres han encontrado que les funciona es la explantación, retirar las prótesis mamarias y la cápsula que el cuerpo creó alrededor de ellas, pero no es garantía. De hecho, añade Angelly, “hay muchas mujeres que quedan con sus sistemas inmunes tan comprometidos que sufren de enfermedades autoinmunes por el resto de sus vidas y no es chévere vivir con artritis, con lupus, con fibromialgia. No significa que porque te quites los implantes vas a mejorar”.

Para el caso de ella, sin embargo, sí mejoró: “La explantación lo era todo, fue mi liberación, la única carta para terminar mi pesadilla. Era como estar en un túnel oscuro y ver una sola luz, la más grande esperanza”. Ella le pidió al médico que le quitara esos implantes no solo de su cuerpo, sino de su mente y espíritu, porque les había asignado muchos significados, así que hizo duelo, se despidió y comenzó un proceso de sanación que sigue dos años después.

Aunque le quedó cicatriz, vio la mejoría de la mayoría de sus síntomas casi de inmediato. Fue tan extremo que, después de 10 años de sufrir de tiroides que asocia con los implantes y de estar medicada, se realizó la explantación y a los dos meses le retiraron por completo la medicación.

Como ya se ha dicho, no en todos los casos la explantación es la solución. Para Margarita retirarse los implantes también era la última esperanza. “Fui a Cali porque allá estaba el cirujano que más barato me cobraba y llegué casi muriéndome. Ya no me importaba nada. Yo dejé varias cosas listas, por si me moría, y la verdad, quería morirme. Quería entrar y morirme en ese quirófano y que me ahorraran el trabajo de tener que suicidarme. De las dos formas iba a ganar: si me moría o si, al quitarme las prótesis, mejoraba mi salud, pero ya era miserable seguir viviendo como estaba”.

Llegó a envidiar a quienes tienen cáncer, “al menos ellas sabían lo que tenían y ya estaban en tratamiento. Yo no sabía nada”. Y aunque con la explantación se fueron muchos de sus síntomas, como el vómito que tenía día y noche, esa presión en el pecho, la visión borrosa o los mareos, hay muchos que se han quitado más lentamente y otros que persisten, fuertes como antes, como esa Neuralgia de Arnold. “Sigo batallando, pero si no me los hubiera quitado, hubiera colapsado”.

La explantación, que muchas veces debe ser reconstructiva, puede costar hasta tres veces lo que valió la implantación y lleva a las mujeres, desesperadas, a optar por médicos baratos.

.

Ningún médico o cirujano va a recomendar una explantación por los síntomas del síndrome de Asia, porque es un procedimiento que, estéticamente, es doloroso para las mujeres. La explantación será únicamente decisión de cada una, entendiendo que no hay garantías, que quitarse los implantes no asegura que los síntomas desaparecerán y que entre 40 % y 30 % de las mujeres que la hacen refieren que siguen igual, con los mismos padecimientos.

Además, el explante representa otra carga psicológica y emocional adicional y hay casos de mujeres que, incluso sabiendo que la prótesis se rompió o les está causando daños físicos, son incapaces de verse al espejo con senos pequeños. “Una mujer que tenga que atravesar un proceso de quitarse unas prótesis, donde se destruye o queda amorfo ese objeto de deseo, claramente podría atravesar un proceso muy doloroso de tener que hacer una aceptación y eso será doloroso”. Algunas, porque los testimonios se han contado en los grupos y en las terapias, han optado por la muerte.

No se trata de satanizar

Las cirugías plásticas son valiosas, han sido la solución a diferentes problemas de salud física y mental de muchas personas, independiente del género con el que se identifiquen. Mujeres que por cáncer de mama perdieron uno o ambos senos y vieron en las prótesis una forma de volverse a sentir ellas mismas, o mujeres trans que pudieron sentirse más cómodas en sus cuerpos, niños y niñas con deformidades o afecciones físicas que fueron solucionadas con cirugía o, simplemente, mujeres que tuvieron la opción de decidir y se quisieron operar.