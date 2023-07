No dejan de aplaudirla: El emotivo gesto que Shakira tuvo con una exempleada

Desde su separación de Piqué, Shakira no ha dejado de ser noticia . Que si está triste, que si no, que si sus problemas legales con el fisco español, su mudanza a Miami, sus hijos, su relación con Lewis Hamilton. Todo. No hay un día en que alguien en el mundo hable de Shakira.

Pero esta vez lo que se dice no son rumores, pues lo que ha salido a la luz es el emocionante y conmovedor gesto que tuvo la cantante con Bego, la modista con quien trabajó cuando vivía en Barcelona.

“Ahí esta Bego, mi modista, que cuando me fui de Barcelona, se me puso a llorar, así que me la traje para París y me la pienso llevar a todos lados mientras esté en Europa”, dijo la cantante en su Shakichat de Instagram.