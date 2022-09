Uno de los momentos más épicos del concierto de la Rosalía, que dio a 14.000 personas en el Movistar Arena en Bogotá, fue cuando la cantante europea probó los pandebonos que le llevó una fan, la cual se los había prometido horas antes del concierto.

La fanática llegó a la presentación con una pancarta que decía “¡Rosalía!, te traje tus pandebonos”. Así que la cantante recibió el paquete y se deleitó con uno de ellos.

“Wow...amiga, me comía la bolsa entera si no fuera porque tengo que seguir cantando” y al instante de sus palabras, el lugar retumbó con gritos de emoción. Luego de comer, le agradeció y le dijo “para ella que me ha alimentado... para ti, La noche de anoche”, otra de sus canciones más icónicas que tiene con Bad Bunny.