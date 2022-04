¿Es peligroso?

Aunque la columna de ceniza y gases fue muy alta y el Servicio determinó el nivel de actividad en amarillo, no se trata de un hecho diferente, peligroso o extraordinario.

En realidad, como la autoridad encargada explicó, “es un fenómeno recurrente en la actividad del volcán, que en muchas ocasiones no es posible observarlo debido a las condiciones climáticas que comúnmente imperan en la zona”.

Es decir que se trata de un fenómeno que hace parte de la actividad del volcán y que no quiere decir que este vaya a hacer erupción (que, de hecho, es poco probable que ocurra pronto). No se había visto antes, o al menos no con tal intensidad, por la nubosidad de la zona.