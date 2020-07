Ese día se hizo oficialmente la inauguración de la planta al sur de Medellín y se exhibieron los modelos hechos hasta el momento, pero tuvieron problemas: por cuestiones legales no podían salir a los recién creados concesionarios porque no estaban nacionalizados.

Cuando la Sociedad Fabricante de Automotores S.A., Sofasa, inició operaciones en 1969, estaba claro que su primer producto nacido de la planta ensambladora de Envigado iba a ser el Renault 4. Este era el modelo de entrada a la marca en Europa desde 1961, cuando nació fruto de la visión de Pierre Dreyfus , presidente de la Regie Renault por aquel entonces. “Quiero un auto para la clase media, que sirva para todo, que sea barato de mantener y que no sea muy grande”, decía. La idea era remplazar al ya visto 4CV, que no tuvo el éxito esperado, al igual que el modelo Dauphine.

Cuarenta días de espera

Una vez surtidas las vitrinas, la de Medellín tuvo que esperar más de un mes para finiquitar el primer negocio por el nuevo carro. Hasta sus instalaciones se acercó el médico traumatólogo Darío Mesa y adquirió el primer Renault 4 que se entregó en Colombia. En color Azul Francia y con un motor de solo 850 centímetros cúbicos y 28 caballos de fuerza, el galeno se llevó su auto a casa tras girar un cheque por $73.900.

“Yo lo había visto en mis viajes a Europa y me había parecido simpático por su figura y su modularidad. Me pareció una buena opción como segundo o tercer carro para la casa y lo compré para viajes cortos en la ciudad. Era muy gracioso encontrarme con mis amigos y conocidos, que al verme en ese carrito como tan enclenque pensaban que me había quebrado”, contaba el doctor Mesa en una entrevista llevada a cabo hace unos años para el programa “Motores” de Teleantioquia.

En esa misma época se realizó la Feria Internacional de Bogotá, donde los países invitados mostraban sus avances y el pabellón de Francia pudo contar también con el Renault 4 armado en Envigado. Allí se recibieron 70 pedidos por el auto que comenzaba a conquistar el corazón de los consumidores nacionales.