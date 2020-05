Si quiere una hamburguesa diferente, muerda estas

“Debe ser del mismo tamaño que la carne. Que no sobre ni qué falte. Ponerle mantequilla en su interior y calentarlo solo por donde se le agregó, es la clave perfecta de sabor, textura y protección para que no se remoje con las salsas. El sabor del pan y sus ingredientes dan como resultado un sinfín de opciones. Allí es donde empiezan las múltiples posibilidades. Pan campesino, integral, brioche, shallah, pap son de los más comunes. También hay gente que elige poner su carne en tortilla, pan árabe y hay hasta quien usa la lechuga para reemplazarlo. Yo, por ejemplo, le saco el relleno a las tapas. Trato de no comer mucha harina y comérmelo con un solo pan, que me quita la oportunidad de coger la hamburguesa entre mis manos”. Carolina Arango, chef.