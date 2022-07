El azúcar sí tiene una verdad no tan dulce: en exceso hace daño. Un adulto saludable, por día, según la recomendación del Ministerio de Salud de Colombia, solo debe consumir, máximo, 78 gramos, y un niño, 52. Eso es tres cucharadas colmadas y dos los niños. No más. Por eso el debate de esta semana: un McFlurry de Chocorramo sobrepasa esa cantidad y además, en calorías, es lo que debería tener un almuerzo, y el dulce no lo alimenta como su cuerpo lo necesita.

Pero uno al año, dirían muchos, no hace daño, ¿no? Pues depende.

Un pequeño postre para endulzar el final del almuerzo no le hará daño a ningún adulto sano, sin enfermedades de base y con una dieta balanceada. Los seres humanos, como otros tantos animales, tienen la capacidad innata de detectar y disfrutar la dulzura, tanto que en un bebé, con pocos meses de nacido, es fácil hallar signos de satisfacción cuando se come un dulce.