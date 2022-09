¿Qué tan probable es que esto vuelva a suceder? Según Malory Agudelo Vásquez, divulgadora del Planetario de Medellín, la probabilidad de que meteoritos impacten en la Tierra es de un 100% porque la comunidad científica reconoce las dinámicas y movimientos del Sistema Solar, tan solo dentro de él hay 28.000 cuerpos celestes. Sin embargo, no se puede prever cuándo sucederá esa interacción.

“Con Dart nos estamos preparando por si llega a ocurrir un caso de defensa planetaria urgente y sepamos qué hacer. No sé si un meteorito acabe con la vida en general, porque la vida es un fenómeno emergente que se aferra a su existencia.

En el cine ya se han representado realidades distópicas que hablan sobre grandes meteoritos que se acercan, como en la película de Don’t look up (No mires arriba, en español) dirigida por Adam McKay, en la que un meteorito de las proporciones de la Tierra se acerca para acabar con todo.

Aquí el momento en el que la nave Dart impactó con el meteorito Dimorphos.