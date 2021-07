Hacer un huevo frito no es tan fácil como parece, pues no se trata solo de quebrar el huevo y ponerlo en la cacerola, sino lograr que la yema quede cremosita y la clara no se queme.

Para evitar que se pegue del sartén, se cocine la clara y la yema, en el peor de los casos, se acartone o quede “plastificado” por cocciones muy lentas, tres expertos cocineros entregan tips para que el huevo frito le quede como los que los jurados de los realitys de cocina le exigen a los participantes.

Aunque todos coinciden que el ideal es que la yema quede blandita, el huevo perfecto es tal y como le gusta a cada persona. Para lograrlo hay que tener en cuenta el recipiente, la temperatura y la calidad del huevo.

Además, los chefs compartieron tres recetas fáciles y rápidas para preparar en la casa