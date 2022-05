Los dispositivos que se llevan puestos en alguna parte del cuerpo, también conocidos como wearables, aparecieron hace unos años y todo indica que se quedarán para siempre. Los hay en diferentes presentaciones: relojes, pulseras, gafas, anillos y ropa inteligente. Esta es una tecnología portátil que está transformando la manera de cuidar la salud de las personas.

El diario britanico The Economist publicó recientemente un artículo titulado The quantified self (El yo cuantificado, en español) en el que señala que los wearables son tan poderosos que tienen la capacidad de registrar más de 7.500 variables fisiológicas y de comportamiento. Además, explica que con ayuda de la inteligencia artificial, tecnología clave en el funcionamiento de estos aparatos, en el futuro podrán llegar a cambiar la atención médica desde tres puntos de vista: el diagnóstico temprano, el tratamiento personalizado y la gestión de enfermedades crónicas.

Sobre este último punto, dijo que pueden transformar enfermedades crónicas como la diabetes. “Alrededor del 80 % de las enfermedades se pueden prevenir cambiando la forma en que la gente lleva su vida”.

Pero ese futuro parece estar a la vuelta de la esquina. Para José Julián Garcés, médico investigador del grupo de modelado matemático de la Universidad Eafit, los wearables ya están transformando la forma en la que las personas cuidan de sí mismas, porque les generan más consciencia de su bienestar. Es decir, antes le prestaban más atención a sus enfermedades solo cuando iban al médico o mientras hacían ejercicio.

“Estos dispositivos cuentan con funciones avanzadas que permiten inclusive detectar la frecuencia cardiaca, entonces cuando el paciente llega a la consulta médica con esta información se pueden personalizar los procesos, porque se comienza a hacer un trato puntual de acuerdo a cómo ha sido la actividad física, el estado de la presión arterial o los patrones de sueño”, dijo el médico.

A esto se suma la opinión de Alejandro Betancur, director de tecnología de Wearables LAB, empresa colombiana que crea dispositivos para la salud y seguridad en el trabajo: “Lo que estamos viendo hoy es que las personas desean más información sobre su estado de salud”.

Precisamente, en este punto es donde los wearables, apoyados de las tecnologías 4.0 (inteligencia artificial, machine learning, big data) entran a jugar un papel relevante: son las que proporcionan esos datos sobre las actividades cotidianas que en este caso están relacionadas con el ejercicio físico y la salud.

En otro apartado del artículo de The Economist se explica que adoptar pequeños hábitos de ejercicio es bueno para la salud: solo 1.000 pasos (0,7 km) al día reducen la mortalidad en un 636 % dependiendo del grado de sedentarismo.