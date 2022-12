Daniela R. Gómez Isaza

Hay una historia familiar que se repite en muchas familias colombianas en diciembre: la del hijo o el familiar ausente. Tanto es así que el músico Pastor López y Su Combo convirtió esta historia en canción, la de El hijo ausente, que en diciembre es uno de los himnos que apela a la nostalgia de las familias colombianas cuando hace falta alguien en la mesa de la cena navideña o de fin de año. Las familias incompletas se identifican desde el principio: “Otro año que pasa y yo tan lejos / Otra Navidad sin ver mi gente / Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes”. Al ser diciembre el último mes representa el final para agradecer y despedirse, pero para eso solo hay 31 días en los que hay que pensar en muchas experiencias. De ahí llegan sentimientos como la nostalgia, la ansiedad y la tristeza, que son normales pese a las luces, la bulla y el exceso de comida. Lo que más se recuerda es todo lo que se vivió, los sueños y metas cumplidas, lo que pudo ser y no fue o la añoranza de personas que ya no están: ya sea por la muerte, una mudanza, la decisión tomada de no compartir más los caminos y otras situaciones como las de los que tienen familiares presos. Basta escuchar otras canciones decembrinas colombianas como El ausente, Triste Navidad y Maldita Navidad para comprender la magnitud de la nostalgia por estos días. Publicidad

El fenómeno nostálgico La publicidad y el consumo ha dejado claro que estas fechas son para compartir con la familia ideal o rodeado de amigos. “Pero casi nadie tiene una familia ideal y también hay familias con problemas económicos que no se pueden permitir todos los regalos que les gustaría regalar, así que las personas se sienten tristes y nostálgicas”, dice la psicóloga Laura Restrepo. Desde el ideal de lo que se supone es la Navidad en lo comercial, no hay lugar para los “no afortunados” porque todos —se supone— deben compartir en grupo. Sin embargo, cada familia y persona tienen situaciones para que la Navidad se transforme en una fecha distinta a la que se pide: “En diciembre las familias tienen tradiciones, pero si hay un miembro que migró a otro país o falleció, se hace más difícil”. Publicidad La enfermedad y el dolor son causas de que haya gente que no disfrute de una Navidad. Otro motivo es que veces las personas, por el trabajo, no pueden compartir con sus seres queridos “y eso genera sentimientos nostálgicos”, explica Jenyfer Salgado, coordinadora del Programa Ejercicios Espirituales y Acompañamientos de la Universidad Javeriana. Por estas fechas de festividades los casos de personas ansiosas y depresivas sí aumentan, en eso están de acuerdo los especialistas. “Hay crisis depresivas y ansiosas ligadas al 24 y al 31 de diciembre porque en estas fechas las personas van a recordar lo que no está, las pérdidas. El final para una persona ansiosa puede significar todo aquello que no logró hacer en el año y para una depresiva es asumir todo lo que ya no está y pensar en lo que ya no eres. Eso es un duelo complejo”, señala Restrepo. Publicidad Sin embargo, aunque los cuadros ansiosos y depresivos aumenten en diciembre, especialistas como el psicólogo Jorge Mario Rubio, de la Universidad de Antioquia, dice que muchas de estas crisis “se consideran una reacción de ajuste y no como un cuadro clínico. La melancolía, la tristeza y la nostalgia habitualmente son emociones pasajeras”. Pero eso no significa que todas sean estacionales. Hay personas que sí tienen trastornos ansiosos, depresivos y demás, y deben recibir un tratamiento adecuado.