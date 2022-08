Algunas frutas como el aguacate, cítricos, café, papaya y guayabas han disminuido en las cosechas o incluso no brotan como ha sucedido con el mango y las grosellas. La razón: las fuertes y abundantes lluvias que llevan aproximadamente un año cayendo en Colombia.

“Mangos no tuvimos este año”, son las palabras que suelta preocupada Isabel Cadavid, una agricultora que se ubica a siete kilómetros del casco urbano del municipio de Fredonia en donde tiene un cultivo circular de distintas plantas y frutos.

¿Qué pasa exactamente? Los polinizadores disminuyen, hay proliferación de hongos en las cosechas, bajan componentes esenciales y naturales para el crecimiento de las plantas como los azúcares (porque no hay sol y no pueden hacer fotosíntesis), se caen los botones florales (tejidos jóvenes que se convierten en flores e inflorescencias en las ramas de las plantas) y, por ende, las flores no dan frutos.

Los especialistas hablan

Agricultores antioqueños como Isabel Cadavid son testigos de una disminución en las cosechas de café, aguacate, cítricos, papaya, mango y grosellas. Con su negocio Agromandala logra abastecer a la comunidad cercana a Fredonia y a otros municipios, incluyendo Medellín.

En este último año no ha vendido en algunos locales para poder proveer con su canasta de frutas a las familias, que las esperan cada semana en sus neveras. Las lleva directamente a sus casas.

Cadavid expresa que este último año no hubo ni un solo mango. “Por estos tiempos no ha habido épocas secas entonces hay menos floraciones, y por lo tanto, menos formación de frutos. Nuestra producción de cítricos y aguacates ha disminuido un 70%, los de arazá en un 60% y en café un 50%”.

La agrónoma indica que estos cultivos requieren de una temporada de estrés hídrico para que florezcan. “A veces hay tres o cuatro días de verano en los que hay más radiación, más sol. Entonces ellos florecen, pero llegan de nuevo las lluvias y tumban todas las flores”. No alcanzan a completar su ciclo. Un ejemplo es el árbol de mango que requiere de 4 meses para florecer y dar sus frutos.