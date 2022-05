¿Es la mejor opción para el mundo?

Las preguntas rondan alrededor de si es una forma de energía segura, si puede representar un peligro para la vida en la Tierra y si contamina más o menos que otras alternativas. Ya EL COLOMBIANO, en un artículo previo, explicó que es poco probable que haya una explosión nuclear, que no es físicamente viable y que, de todas formas, las centrales son construidas con mucha seguridad. Además, añade Torres, están ubicadas en sitios geológicamente estables y con niveles de radiación muy bajos. En cuanto a la contaminación ambiental, explica, se trata de residuos muy bien contenidos, con seguimiento riguroso, y produce muy pocas trazas de carbono porque en su operación no emite CO2 ni otros gases de efecto invernadero. En su ciclo completo alcanza a emitir muy poco, muy similar a la eólica. Sin embargo, sí hay críticas, pues los materiales y recipientes donde son contenidos estos residuos deben ser guardados por mucho tiempo, cientos de años, antes de que sean seguros, no representen riesgo para la salud y el medio ambiente, lo que representa altos costos y residuos. Además, no se trata de una energía renovable. Añade Torres que las barras de uranio, por ejemplo, son cerámicas y contienen bien el material para que no se disuelva en agua o se evapore, y se guarda en sitios profundos en diferentes países, como en Suecia, hasta que decaen.

Energía de fusión nuclear, un sueño

En este punto, hay que ir despacio... Ya se habló de fisión nuclear y de los países que la hacen. El segundo tipo de reacción que se puede tener es la fusión, la misma que hace el Sol y las estrellas, que consiste en reacciones a partir de un combustible de isótopos de hidrógeno (deuterio y tritio), que liberan energía en forma de calor que luego se transforma en energía eléctrica. Aunque es deseable y ha sido estudiada, hasta la fecha no hay ningún reactor de fusión que permita obtener energía eléctrica. Por ahora solo hay proyectos que están adelantando las investigaciones y tecnologías necesarias para profundizar en su desarrollo y llegar a generarla en el futuro. Esto se está llevando a cabo sobre todo en Francia. Entre los mayores retos está poder controlarla, no solo a escala atómica, sino nuclear. El proceso de fusión es un proceso cuántico, lo que lo hace casi incontrolable en detalle.