No hay sobrecompromiso ni horas extra sin remuneración ni ofrecimiento de ayuda voluntaria. Se renuncia a ideas como “ir más allá”, “dar el 110 por ciento” y “ponerse la camiseta” , pues se enfatiza en que el valor de una persona no está determinado por qué tanto se sobreesfuerza en su trabajo.

¿Y si disfruta lo que hace? ¿Cómo no confundirlo pereza? Viene el matiz. Adam Grant, psicólogo organizacional en The Wharton School, precisa a través de su cuenta de Twitter que la renuncia silenciosa es consecuencia, principalmente, de malas condiciones laborales. “La renuncia silenciosa no es pereza. Hacer lo mínimo es una respuesta común a los jefes abusivos y los salarios bajos. Cuando las personas no sienten que se preocupan por ellas, finalmente dejan de preocuparse por los demás. Si deseas que hagan un esfuerzo adicional, comienza por un trabajo significativo, respeto y un salario justo”.

Abrazar otros valores

Adicional a las malas condiciones laborales, está que los ideales de éxito han sufrido cambios a lo largo de la historia. Dentro de la cultura antioqueña, acota Mariantonia Lemos Hoyos, psicóloga cognitivo-conductual y docente de la Universidad Eafit, los ancestros tuvieron bastante incorporado el trabajo en sus vidas, no solo como una forma de supervivencia, sino también como una manera de tener respeto y prestigio en sociedad. “Generaciones anteriores tenían esto muy instaurado, sin embargo, asuntos como la modernización y la globalización les han permitido a los más jóvenes tener otros referentes y otros horizontes”.

Del mismo modo, los contextos difíciles vividos a causa de la pandemia propiciaron espacios de reflexión entre los individuos. Los largos periodos en casa, la soledad, el cambio de ritmo a uno menos vertiginoso, el descubrimiento del teletrabajo, entre otras cosas, desencaderon estimar valores distintos: el tiempo, el bienestar, la compañía. Además llevaron a cuestionar conceptos complejos como la muerte y la enfermedad.