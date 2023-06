¿Qué es el bromance? La palabra que define las amistades cercanas entre hombres

Los hombres históricamente han sido amigos de otros hombres, no para hablar y compartir sus sentimientos, sino para compartir otras actividades que les gustan, como ver un partido de fútbol y tomarse unas cervezas, mientras hacen bromas. A pesar de que es un estereotipo, así ha sido para la mayoría.

Sus conversaciones y encuentros, generalmente, tienen un distanciamiento emocional y físico, según expertos consultados. Lo contrario con la mayoría de mujeres que desde pequeñas tienen libertad de abrazarse, darse las manos y ser cercanas emocionalmente sin ser juzgadas. Una libertad desconocida para ellos.

Matt Pinkett, un escritor inglés que acaba de publicar su segundo libro Boys do Cry (Los hombres sí lloran), reflexiona sobre este tipo de relaciones en los hombres jóvenes desde su mirada como docente de secundaria y asume que ellos necesitan más “bromance” en sus vidas.

“Es una palabra híbrida entre hermano (brother en inglés) y romance. Es una relación platónica, no romántica, entre dos hombres que se gustan y están dispuestos a expresar ese amor mutuo. Dos amigos que se pueden decir te quiero, que se pueden dar cariño y saludar con un abrazo o dos besos. En Inglaterra, los hombres no son físicos entre sí. Cuando voy al continente, veo hombres saludándose con un beso o un abrazo. Eso no pasa aquí. Si lo haces van a decir que eres gay. Y eso es absurdo porque, en primer lugar, ¿qué más da si eres gay? Pero también hay otro problema, que los hombres heterosexuales creen que no pueden ser físicos con otros hombres”, respondió el escritor en una entrevista para El País de España.

Estas dinámicas no tienen nada que ver con la naturaleza de hombres y mujeres, más bien se relaciona con la forma en la que cada género ha sido criado. “La expresión emocional afectiva no es un asunto de la naturaleza. Son construcciones culturales y en este caso, a los hombres generalmente se les ha coartado la posibilidad de expresarse abiertamente porque es signo de debilidad y en cambio, se les ha enseñado a mostrar su fortaleza y su hombría”, explicó Rodrigo Mazo Zea, docente de la Facultad de Psicología de la UPB.

Por su parte, la psicóloga Liney Giraldo, magíster en salud sexual y reproductiva y terapeuta sexual en Boston Medical Group explicó que la sociedad ha enseñado a las personas a comportarse como hombres y mujeres y “quien rompe con ese estereotipo fácilmente es juzgado, señalado e incluso agredido”.

“De hecho, muchos hombres pueden ser afectuosos, cariñosos, sensibles pero limitan sus expresiones porque sienten que esto puede afectar su masculinidad, es decir que esto los hace ‘menos hombres”, agregó Giraldo.

Sobre el bromance

El escritor Pinkett abrió la discusión sobre este tipo de relaciones, en las que los hombres se dan la libertad de ser cercanos con otros hombres, demostrar sus sentimientos y tener contacto físico sin miedo a ser juzgados.

“El término bromance se utiliza para referirse a una amistad íntima, no sexual, entre hombres. Muchos de los problemas sociales con los que nos encontramos hoy en día ponen en evidencia la necesidad tan grande que existe, que los hombres se relacionen y vinculen de maneras diversas, pero muchas veces el hecho de ser hombre se convierte en una barrera, cuando se trata de buscar o generar este tipo de vínculos”.

Por ejemplo, que los suicidios sean más efectivos en hombres que en mujeres se da a causa de que ellos escogen formas más letales y agresivas de morir y también la crianza machista hace que cuando los hombres crezcan cometan más fácil un crimen pasional que las mujeres. Ambas son problemáticas que se pueden desencadenar con una masculinidad tóxica, advierten los especialistas.

“El bromance es una libertad de expresión masculina. Es la puerta de entrada hacia la afectividad masculina que le permitirá a los hombres liberarse de las presiones y estigmas sociales”, agregó Rodrigo Mazo Zea.

¿Cómo acabar con la masculinidad tóxica?

Los especialistas dan algunos consejos a esos hombres que quieren dejar atrás la masculinidad tóxica y aventurarse en una nueva etapa. ¿Y cómo saber si es un hombre con este tipo de masculinidad? Giraldo explica que ella se basa en los hombres que no son conscientes de sus privilegios, que justifican las violencias que ejercen desde la biología, quienes consideran que las mujeres deben estar relegadas a los espacios privados y no al espacio público y demás. En general conductas machistas.

“Los hombres que se aventuran a relacionarse desde la propuesta de las nuevas masculinidades, son hombres que se cuestionan, cuestionan sus formas de relacionarse y vincularse, están dispuestos a revisar sus acciones, sus conductas e identificar cuáles podrían dañar o vulnerar a otros”, continuó la experta.

Esta es una lista de consejos para los hombres con masculinidad tóxica hecha por la psicóloga Giraldo.

1. Revisar mis discursos, acciones y conductas.

2. Analizar, qué acciones pueden vulnerar, dañar o herir a las personas con las que me relaciono o vínculo y de hecho a ellos mismos.

3. Identificar cómo estas acciones y discursos se relacionan con roles y estereotipos de género, encontrar su origen.

4. Cuestionar estas acciones y discursos.

5. Implementar cambios simples en lo cotidiano, que a medida que el tiempo avanza, se verán reflejados en otros escenarios de vida.

Finalmente, para terminar con esto desde la raíz, los especialistas indican que a través de la comunicación y la consciencia se pueden lograr grandes cambios. “El lenguaje crea y construye realidades y es la manera que tenemos para posicionarnos frente al mundo. Entonces que seamos tan conscientes de los términos y expresiones que utilicemos que estos no den lugar a la discriminación, exclusión o misoginia”, finalizó la psicóloga.