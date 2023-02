Después de “Te felicito”, “Monotonía” y la BZRP Music Sessions #53, Shakira no ha dejado de ser tendencia: por anunciar una colaboración con Karol G, por hacer una fiesta monumental para celebrar sus 46 años, por estar en el top 10 de las mejores presentaciones en el entretiempo del Super Bowl según la revista Rolling Stone , y ahora porque después de haberse filtrado un fragmento de lo que se cree será su próxima colaboración con Manuel Turizo , en las redes ha empezado a rodar la imagen de su probable carátula.

Recordemos que hace poco el diario The Sun reveló que una fuente cercana a la cantante, dijo que “ su próximo álbum definitivamente será un disco revelador y no será tímida a la hora de que todos sepan lo que sucedió . Ella estaba trabajando en otro disco antes de tener sospechas sobre la infidelidad, por lo que esas canciones están siendo reescritas con nuevos finales para dar a los fans una imagen más completa de la verdad. Aquellos que han escuchado fragmentos dicen que mezcla latino, rock y hip hop y es más empoderador que enojado”.

En ella se ve a la cantante vestida como una sirena, de cabello rosado y atada con una cuerda alrededor de las manos. Además, en el recuadro puede leerse “Copa vacía”, título que encaja perfecto con el fragmento que filtró la cuenta Dímelo King, y en el cual se escucha una parte de la letra: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé porqué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

¿Hace parte “Copa vacía” de ese álbum? Aún no se sabe porque ninguno de los dos artistas ha dado declaraciones al respecto, no obstante, el periódico El Tiempo confirmó que este sencillo es una realidad, después de preguntarle a la disquera Sony Music. Aún no se sabe fecha de publicación ni nada más al respecto.