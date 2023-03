¿El ronquido lo despierta? Podría tratarse de un trastorno del sueño

Un ronquido solo aparece cuando se está dormido y, si tiene suerte, no lo escuchará aunque otros sí puedan hacerlo.

Si no lo escucha y puede dormir hasta sentirse renovado, se trata de un ronquido primario, en el que solo se dará cuenta que roncó si alguien más le dice “roncaste toda la noche”. Si le ha pasado, seguramente son ronquidos que no afectan su día a día. Pero esto no es algo que sucede siempre porque algunas personas se despiertan con sus propios ronquidos y dañan el momento de sueño reparador, causando que se sienta somnolencia y agotamiento durante el día.

¿Qué son?

Los ronquidos son un sonido fuerte o ronco que se produce por la respiración mientras se duerme. Se dan cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta.

“Las zonas de vibración pueden ser diferentes y estar dentro de la nariz, a nivel del paladar o en la base de la lengua y se da en particular cuando nuestra musculatura o los tejidos dentro de la vía aérea son débiles. Más allá de ser un sonido, es también un síntoma y un signo de alarma porque indica que puede haber reducción del espacio de la vía aérea y esto se relaciona incluso a un paciente que puede llegar a tener una hipertensión arterial alta”, explica Rosario Hernández, médica otorrinolaringóloga.

Una de las causas más comunes de los ronquidos ocurren cuando una persona se duerme y la lengua se retrae en la boca, produciendo una obstrucción en la vía aérea por el aire que entra y sale. Es por eso que las personas con una lengua grande son más propensas a roncar más que los que la tienen pequeña.

Precisamente, para hablar de las causas de los ronquidos hay que pensar en las características anatómicas de cada persona, como asegura Franklin Escobar, docente de la Facultad de Medicina de la Unal Bogotá y experto en trastornos del sueño: “Si una persona tiene una lengua grande, no permitirá que el aire entre y salga fácilmente. También las personas con paladar blando largo y las amígdalas grandes tienen mayores posibilidades de roncar”.

No es la única causa común. Otras de ellas son diagnósticos médicos como la obesidad —porque a estas personas se les acumula grasa alrededor del cuello dificultando la respiración—, el consumo de alcohol y de tabaco y el uso de algunos sedantes médicos.

“Si una persona ronca debe preocuparse. En la historia el ronquido se ha tomado como un chiste, incluso algo normal. Lo asocian a la masculinidad de los hombres, a cuando alguien se toma unos tragos y la gente se ríe y es bien visto. Sin embargo, este puede ser un síntoma de alarma que debe ser tratado a tiempo”, agrega la otorrinolaringóloga.