Parece lógico, pero no respire por la boca, para eso está la nariz Algunas personas no conocen los beneficios de una respiración adecuada e ideal, que es la que se hace por la nariz. Respirar por la boca no trae ningún beneficio, incluso podría afectarla.

Respirar por la nariz adecúa el aire para que llegue correctamente a los pulmones.