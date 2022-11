Los fanáticos de la franquicia Pokémon –famosa por sus juegos y series animadas– están más que felices tras conocerse que luego de 25 años el protagonista Ash Ketchum por fin se coronó como el mejor entrenador pokémon de este mundo de fantasía, tal como se reveló en el último episodio de la serie Pokémon Ultimate Journeys : The Series que fue estrenado este jueves en Japón y que incluyó su transmisión en pantallas gigantes del país asiático.

Durante los episodios que lo llevaron a la victoria incluso aparecieron otros personajes de antaño de la cadena de series como Misty y Brock, lo que despertó la nostalgia de los fanáticos.

Otros premios

Aunque su principal logro es el obtenido recientemente, el entrenador pokémon más conocido en el mundo también ha figurado en otros torneos.

Por ejemplo, en la Liga Pokémon de la Meseta Añil (o Liga Kanto) quedó entre los 16 mejores; mientras que en la Conferencia Plateada (conocida como Liga Johto) quedó entre los ocho mejores.

Igual pasó en la Liga Unova o de Teselia y la Liga Hoenn, mientras que en la Liga Sinnoh llegó a las semifinales. De otro lado, en la Liga de Kalos se alzó como subcampeón, mientras que en la Liga Naranja y en la Liga de Alola fue el ganador absoluto. Durante sus viajes Ash capturó a más de 100 pokémones.

Todavía The Pokémon Company no ha revelado el futuro que tendrá el personaje animado en próximos proyectos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que en Pueblo Paleta estén de festejo.