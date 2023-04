En video | “No tienen vida”: Piqué atacó a los fans latinoamericanos de Shakira y la cantante le respondió

“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles... ”, dijo Piqué en entrevista por el canal de Twitch del streamer Gerard Romero.

“Está muy bien, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener un nivel mental a la gente a la que le tiras el 'beef', y quedas muy bien a título 'Oh, oh oh, la puta ama'. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar?, ¿que alguien se suicida? ”, detalló el español en la que ha sido recibida como una defensa a su actual pareja.

En redes sociales castigaron las declaraciones de exdefensa central y calificaron su actuación como xenofóbica, pues insinúo que quienes lo atacan desde América Latina “es gente que no tiene vida”.

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, respondió la colombiana en su derecho a réplica y adjunta las banderas de los 27 países que están ubicados desde México hasta Argentina.