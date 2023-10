Patricia llevaba una dieta tradicional, muy familiar, y a partir de ese diagnóstico decidió buscar apoyo en nutricionistas. “Pero no la logré porque no me gusta hacer dieta, no me gusta estar contando calorías, no me gusta tener una restricción gigante, me encanta comer rico, entonces no funcionó, fue un desastre total”, dice la periodista que fue Señorita Antioquia y Señorita Colombia en 1986.

El keto

Tras esa frustrada experiencia encontró el mundo Keto (dieta cetogénica) que tiene como base una alimentación muy baja en carbohidratos y con mayor contenido de grasa.

Hace ocho años, cuando comenzó este proceso, no había mucha información sobre keto y Patricia inició de manera empírica a estudiar y aprender sobre los beneficios en la salud de este tipo de alimentación.

Recuerda que compró un libro en Amazon, lo leyó y le sacó mucha información y comenzó a experimentar mucho en la cocina con ese conocimiento adquirido. “Orienté mi dieta al mundo keto, donde básicamente se come grasas buenas, proteínas y vegetales verdes”, dice Patricia López Ruiz.