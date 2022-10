Paris Hilton es una sobreviviente de abuso sexual. La empresaria y modelo alzó la voz este martes 11 de octubre y denunció un abuso sexual que vivió en 1998 en Provo Canyon School, un centro de atención psiquíatrica para jóvenes en Estados Unidos al que la enviaron sus padres como una medida para corregir sus conductas.

El testimonio del abuso sexual lo compartió en un video publicado por el medio estadounidense New York Times y también en su red social de Twitter, en la que compartió tres comentarios sobre su experiencia.

“En Provo Canyon School, el personal masculino me despertó en medio de la noche, me condujo a una habitación privada y me realizó exámenes cervicales”. Dice que se encontraba privada de sueño y fuertemente medicada y no entendía por qué los hombres la obligaron a acostarse en una mesa acolchada y le hicieron abrir sus piernas para someterla a los exámenes.

“Lloré mientras me sujetaban y dije: ¡No! Dijeron: ‘Cállate. Cállate. Deja de luchar’”.

Publicidad

Los hombres que la condujeron a realizarle los “procedimientos y exámenes cervicales”, dice Hilton, ni siquiera eran médicos. Solo “un par de miembros diferentes del personal que me hicieron acostar y poner sus dedos sobre mí y otras niñas que estaban en el centro”.