Su método para lograr el orden en el hogar constaba de deshacerse de las cosas que no usaba o no hacían feliz a la persona y en cuestión de organización con lo quedaba sugirió (por ejemplo para un acto sencillo como doblar la ropa) su fórmula con el fin de alcanzar un estilo de vida que llevara a la gente a un estado de paz mental y emocional.

De esto se dio cuenta luego de tener a sus tres hijos y confesó que ahora no podía tener todo en orden, como había dicho antes. Ahora lo importante es compartir tiempo de calidad con sus hijos y esposo.

La especialista Martha Gutiérrez Restrepo, jefe de Posgrados de Psicología de la Universidad CES, explica que la planeación, el orden y cierta sistematización de la conducta y el ambiente son importantes para las personas.

Pone el ejemplo de los niños: “ellos necesitan tener rutinas y un orden en un espacio físico - temporal para lograr objetivos y que su ambiente sea predecible. Deben ser capaces, por ejemplo, de reconocer su espacio o sino se genera una sensación de incertidumbre o de inseguridad. Eso para el desarrollo psicológico de los niños es importante”, dice.

Pero esto no es solo importante para ellos. El orden termina siendo esencial para definir el estilo de vida que cada familia tiene, ya que si se sabe dónde están los objetos hay una mayor eficacia y esto le permitirá hacer fácilmente las actividades del día a día.

Esto tiene un efecto emocional, dice la psicóloga Juliana Santamaria Sáenz, ya que puede reducir algunos detonantes del estrés, por ejemplo, si no logra encontrar una camisa que quiere ponerse ese día o si encuentra un objeto que iba a usar y no sabía que estaba dañado. Si hace un” detox” en su casa constantemente, se dará cuenta de qué es lo que funciona, qué es lo que no y dónde se encuentra lo que necesita en su cotidianidad.

“Cuando el mundo externo está organizado tengo la capacidad de hacerme cargo de aspectos que no están tan organizados en mi mundo interior. Por ejemplo, si lograré llegar a la cita a tiempo, si logro cambiarme de ropa para ir a este lugar. Con el orden se puede planificar el día pero cuando hay desorden todo el mundo exterior se convierte en un obstáculo para que en el mundo interior haya armonía”, explica Juliana.

Si afuera hay un mundo desorganizado cargado de contaminación visual el mundo interior reflejará esto también. “Voy a sentir que hay tanto por hacer que acumularé microfrustraciones frente a las situaciones que tengo en mi campo visual. Me voy sintiendo repleto de deberes y no me hago cargo de lo realmente importante que es el mundo interior”.

Este orden es subjetivo para cada familia e influye tanto la estética, la disposición de los objetos y la higiene del hogar, como comenta Rodrigo Mazo Zea, director de la Facultad de Psicología de la UPB.

“Cada familia tiene un estilo de ordenamiento del hogar diferente porque en cada hogar se establecen formas distintas en la disposición de los elementos. Hay familias minimalistas, que procuran vivir con lo menos posible, mientras que hay otras que son acumuladoras, que tienden a conservar todo lo que más pueden, porque creen que más tarde lo pueden necesitar. Otro asunto es el de la higiene que facilita una mayor protección frente a potenciales factores de riesgo como la proliferación de insectos, roedores, bacterias y otros organismos nocivos”, agrega Mazo Zea.

Sin embargo, la posibilidad o la imposibilidad de organizar el hogar puede estar asociado al mundo interior, es decir, la forma en la que las personas se sienten por dentro.